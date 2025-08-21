افتتاح مثير للرابطة المحترفة.. “الحمراوة” يقلبون الطاولة على نجم بن عكنون

استهل فريق مولودية وهران مشواره في الموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة بفوز مهم على حساب الوافد الجديد نجم بن عكنون.

وبنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران.

ورغم البداية المتوازنة من الطرفين، إلا أن النجم الصاعد، معمر شاوش، باغت أصحاب الأرض في الدقيقة 53. بعد كرة عرضية حولها بالخطأ في مرمى فريقه مانحًا التقدم لنجم بن عكنون.

ردّ مولودية وهران لم يتأخر كثيرًا، إذ جاء هدف التعديل في الدقيقة 60. عبر اللاعب مولاي عبد القادر، الذي ترجم لعبة جماعية جميلة إلى هدف مستحق، أعاد به الثقة لفريقه.

ولم تمر سوى خمس دقائق حتى تمكن اللاعب شرف الدين بوخلدة، من توقيع هدف الفوز بطريقة رائعة. بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. استقرت في الشباك، مانحًا الفريق أول ثلاث نقاط في الموسم.

بهذا الانتصار، يعلن مولودية وهران عن نواياه في تقديم موسم قوي. بينما سيحتاج نجم بن عكنون إلى مراجعة بعض الجوانب الدفاعية رغم بدايته الجيدة في المباراة.