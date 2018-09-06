افتتح اليوم.. الجزائر تشارك في الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي

تشارك الجزائر في فعاليات الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي بالإضافة 48 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة من مختلف أنحاء العالم.

المعرض الذي افتتحت فعالياته رسميا سهرة اليوم على أن يفتح أبوابه أمام الزوار غدا الجمعة منذ الساعة 5 عصرا وحتى الـ11 مساء.

وخصصت الهيئة التنظيمية للمعرض أكبر مساحات فيه لروسيا وإيران، اللتين شغلت كل منها 453 مترا مربعا.

وتجري فعاليات المعرض بمشاركة 1700 شركة اقتصادية سورية وعربية وأجنبية موزعة على 45 جناحا.

ويقام معرض دمشق الدولي في العاصمة السورية منذ عام 1954 ويعتبر من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق الأوسط.