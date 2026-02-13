أبرز المدرب الجزائري القدير، يونس افتسان، أهمية تأسيس الصحراء الغربية لاتحاد كرة القدم، مشددا على ظرورة خلق أندية تعمل على تكوين اللاعبين.

وصرح افتسان، خلال الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة الودية لقدامى المنتخب الوطني، ومنتخب الصحراء الغربية: “أمر جد ايجابي بالنسبة للصحراء الغربية، تأسيس اتحادية لكرة القدم”.

كما أضاف: “أتمنى من الفيدرالية الصحراوية أن تكون في المستوى، وعليها خلق أندية تعمل على تكوين لاعبين”.

وتابع المدرب الجزائري يونس افتسان: “لا يمكننا حرمان أجيال كاملة من ممارسة كرة القدم”.