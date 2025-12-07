افشال رحلة “حرقة”.. تكشف محاولة شاب الفرار من حكم يدينه بـ12 سنة حبسا نافذة عن ترويج المخدرات باسطاوالي

في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الغربية للجزائر العاصمة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف شاب يدعى “س.ر” كان بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ضمن رحلة حرقة منظمة رفقة مجموعة من الاشخاص، وفي إطار التحقيق مع الأشخاص الموقوفين تبين أن المتهم” س.ر” محل أمر بالقبض القضائي صادر عن محكمة الشراقة والذي يدينه بـ12 سنة حبسا نافذة مع 5 ملايين دج غرامة مالية لمتابعته في قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية و الإنخراط في عصابة احياء رفقة 18 شخصا آخر سبق محاكمتهم تهم خطيرة تتعلق بترويج المخدرات بالقرب من مدرسة ابتدائية بالبريجة باسطاوالي.

هذا وكشفت جلسة المحاكمة أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من حجز كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج خلال عملية التفتيش الذي خضع لها منزل المتهم الموقوف والتي اسفرت عن حجز بغرفة نومه المشتركة مع شقيقه على 1.5 غ مخدرات و 15 قرص بريغابالين ومبلغ 80 مليون سنتيم اشتبه في أن تكون من عائدات البيع للممنوعات، حيث تم توقيف شقيقه فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار ، قبل توقيفه بعد إفشال عملية هجرة غير شرعية تم التخطيط لها عبر السواحل الغربية بالعاصمة في محاولته الحرقة للفرار من الحكم الصادر ضده.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت مثل اليوم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و صرح أنه لم يكن على علم بأنه محل بحث من قبل الجهات الأمنية، وأن قراره بمغادرة التراب الوطني والهجرة غير شرعية إلى اوروبا كان بقرار منه منذ الإفراج عنه بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية ادين فيها تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات. ونفى بشكل قاطع علاقته بالمخدرات والمهلوسات المحجوزة بمنزله ، وفند ترويجه للمخدرات أو المؤثرات العقلية، كما نفى انخراطه في عصابة احياء أو الاعتداء على الأشخاص. وطالب على لسان دفاع بافادته بالبراءة.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذة مع 5 مليون دج غرامة مالية.

تجدر الإشارة ان محكمة الشراقة سبق أن اصدرت احكاما تقضي بتوقيع عقوبات متفاوتة ضد 18 شخصا تم الإطاحة بهم من قبل مصالح الدرك الوطني باسطاوالي تنشط في مجال ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالقرب من وسط مدرسي لابتدائية بالبريجة باسطاولي غرب العاصمة،

حيث وقعت المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج ضد اثنان من المتهمين عن تهمة حيازة للمخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع و البراءة من تهمة الإنخراط في عصابة احياء، كما ادانت ثلاثة آخرين ب 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع إعادة تكييف الوقاىع من تهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع إلى الحيازة بغرض العرض، البراءة من تهمة الانخراط في عصابة احياء، كما قضت بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج ضد اثنان آخرين والبراءة لبقية المتهمين الموقوفين مع إصدار امر باسترداد سيارة محل حجز.