افشال محاولة ابحار سري لـ 36 حراقا بسواحل عين الترك وارزيو بوهزان

تمكنت عناصر من وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران من افشال في عملية نوعية محاولة ابحار سري لـ 36 حراڨا من بينهم 6 منظمين كانت بصدد الانطلاق من احدى الشواطئ لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الأشخاص الموقوفون المنحدرون من مختلف ولايات الوطن من بينهم 6 منظمين من ولاية وهران تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 30 سنة تم الإيقاع بهم بسواحل عين الترك وارزيو. وقة أسفرت العملية عن حجز 6 قوارب نزهة مختلفة الأنواع و الاحجام من بينها قاربين مطاطيين مزودين بمحركات بقوة 60 الى 85 حصانا بخاريا و15 صفيحة بنزين سعة 20 لتر إلى جانب سيارتين سياحيتين، بوصلتين ومبلغ مالي من العملة الاجنبية قدر بـ 9505 اورو بالإضافة الي مالي بالعملة الوطنية قدره 28 مليون سنتيم فيما تم في نفس العملية حجز أقراص مهلوسة وهواتف نقالة.

في نفس السياق تمكنت ذات المصالح من حجز عتاد بحري يستغل في عملية التنقل والابحار السري ممثلا في 6 قوارب نزهة بمحركات متعددة القوة اضافة الى حجز 27 صفيحة بنزين.