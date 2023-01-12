افشال مخطط ابحار سري لـ 28 حراقا عبر قوارب VIP بوهران

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة بالتنسيق مع حراس السواحل لارزيو بوهران من افشال مخطط ابحار سري لـ 16 حراڨا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 سنة.

الحراڨة المنحدرون من الجهة الغربية للوطن تم الإيقاع بهم بعد تفكيك شبكة اجرامية مختصة في تنظبم رحلات ابحار سري عبر قوارب نزهة تتكون من 8 أشخاص.

استكمالا للتحقيقات وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية باقليم الاختصاص تم اكتشاف ورشة سرية لتصليح القوارب بها قارب نزهة مزود بمحرك 85 حصانا بخاريا، قارب مزود بمحرك ذي قوة 40 حصانا بخاريا من نوع ياماها، جهاز جي بي اس، 5 كلغ من مادة لارزين، 4 خزانات وقود، كيس كبير من الياف زجاجية ومجموعة من معدات تستعمل في عملية التصليح، مبلغ مالي قدر باكثر من 11 مليون سنتيم، كمية من الكوكايين قدرت بـ 8.17غ.

في ذات السياق وفي عمليات متفرقة تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط محاولة هجرة السرية لـ 12 شخصا ضبطت بحوزتهم 3 قوارب نزهة مزودة بمحركات مختلفة بقوة 150 و155 يطلق عليها اسم السريع وحجز 30 عبر صفيحة بنزين.