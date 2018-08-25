افشال مخطط ابحار سري ل 16 حراقا بعرض سواحل وهران

أحبطت اليوم عناصر من حرس السواحل التابعين للمجموعة الإقليمية لوهران مخطط إبحار سري لـ 16 حراقا كانوا على متن زورق مطاطي على بعد أميال من شاطئ كاب فالكون.

الحراقة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 سنة انطلقوا ليلة أمس من إحدى شواطئ الطنف الوهراني في رحلة إبحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط،

قبل ترصدهم من قبل حرس السواحل الذين كانوا في دوريات روتينية يقومون بعمليات تمشيط على طول الساحل،

حيث تم محاصرتهم بعرض البحر قبل توقيفهم واجلاءهم لليابسة حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

علما انه تم أمس إفشال محاولة إبحار سري ل 18 حراقا من بينهم قاصرين على بعد أميال بحرية من شاطئ كاب فالكون أيضا.