اقالة مديرة المصالح البيطرة بوزارة الفلاحة ومدير ONILEV

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، حركة جزئية في قطاعه مست الديوان الوطني للخضر واللحوم.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، أقال الوزير، المدعو كمال بن ضيف بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخضر واللحوم وتعيين رضوان هارومي خلفا له.

للعلم فإن الوافد الجديد كان إطارا بالغرفة الوطنية للفلاحة.

إلى ذلك أنهى الوزير مهام مديرة المصالح البيطرية بالوزارة فيروز بن دحمان واستخلافها بطبيبة بيطرية بالنيابة.