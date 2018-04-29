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اقبال رهيب لجماهير الكناري على تذاكر النهائي

الرياضة
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اقبال رهيب لجماهير الكناري على تذاكر النهائي
بقلم كريم.تيغرمت

باشرت ادارة شبيبة القبائل، صباح اليوم الأحد، بيع حصتها من تذاكر نهائي كأس الجمهورية، بملعب “01نوفمبر”، وسط إقبال كبير لأنصار النادي.

وانطلقت عملية البيع، في حدود الساعة الثامنة صباحا، بأشاك ملعب “01 نوفمبر”، الذي شهد اقبال كبيرا من أنصار النادي.

وقضى بعض الأنصار ليلة أمس أمام أكشاك الملعب، للظفر بتذكرة، من بين الـ25 ألف المخصصة للنادي، قصد دعم فريقهم في النهائي.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه اتحاد بلعباس، في نهائي كأس الجمهورية، يوم الثلاثاء، بملعب “05 جويلية”، انطلاقا من الساعة الرابعة مساء.

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