اقبال كبير من قبل “المناصرين” على “الصاروخ” في مصر !

دواء “ليريكا” يقدم بدون وصفة في مصر، حيث انتشرت بين ليلة وضحاها في السوق المصرية، أسماء أدوية غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة المصرية.

وذلك بعيداً عن قيود جدول المخدرات، ما دفع الشباب لإساءة استخدامها حتى صارت إدماناً مقنناً.

وأطلقت نقابة صيادلة مصر، تحذيرات عديدة من ارتفاع مبيعات حبوب ”ليريكا”، التي أصبحت خلال فترة قصيرة مخدراً بديلاً في بعض الأحيان عن ”الترامادول“، فقد اتّجه الكثير من المتعاطين إلى استخدام بديل أرخص ثمنًا.

وفي ذات الوقت غير مضاف لجدول المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، دون أن يدرك الكثير مدى خطورة هذا الدواء

وشهد هذا الدواء إقبالا كبيرا من طرف “المناصرين”.