اقتحموا حديقة بن عكنون لسرقة محركات الألعاب وبيعها بواد كنيس.. 3 شبان مهددون بـ5 سنوات حبسا نافذا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس اليوم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لثلاث شبان بعد سرقتهم ثلاثة محركات خاصة بالألعاب من حديقة التسلية. ببن عكنون بالعاصمة وصلت قيمتها 14 مليون دج وبيعها بواد كنيس .

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال، انطلقت بتاريخ 22 جويلية سنة 2022 ، بعدما قام ثلاث شبان في العقد الثالث من العمر متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت من بينهم موظف سابق بالحديقة في قضية الحال كل “ب.ع” ،” ب.أ” ,”خ.ر” ، رفقة متهمين اخرين بسرقة ثلاثة محركات خاصة بالالعاب من حضيرة خاصة بالالات و المحركات الخاصة بالالعاب على مستوى حديقة التسلية ببن عكنون و نقلها الى منطقة مفتاح من اجل بيعها بواد كنيس .

و حسب مجريات المحاكمة، تم التعرف و القاء القبض على المتهمين من قبل عناصر الأمن بعد التعرف عليهم في كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة بالحديقة .

هذا وقد وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية اشرار لغرض السرقة، بالاضافة الى جنحة السرقة بالتعدد. وإخفاء أشياء مسروقة. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبات ترواحت بين عامين الى 5 سنوات حبس نافذ للمتهمين ،حدد القاضي تاريخ 13 سبتمبر للنطق بالحكم في هذه القضية.