اقتحموا منزله بسيارة.. فرنسا تتهم المهاجرين بالاعتداء على رئيس بلدية وعائلته

تعرض رئيس بلدية لو-ليه-روزيس في فرنسا، إلى هجوم، حيث طالت الاتهامات المهاجرين.

وقد اجتمع المسؤولون المنتخبون في لو-ليه-روزيس بفرنسا اليوم الاثنين 3 جويلية لدعم رئيس بلدية المدينة. الذي كان منزله هدفاً لهجوم عنيف.

ويتواجد العديد من المسؤولين المنتخبين في L’Haÿ-les-Roses اليوم الاثنين لإظهار تضامنهم مع Vincent Jeanbrun. الذي استُهدف منزله في اليوم السابق بهجوم عنيف بسيارة.

كما أكد جيرالد دارمانين ، وزير الداخلية الفرنسي “لن ندع أحداً يطعن الجمهورية”. “نظام الشرطة سيكون هو نفسه لا أعذار اجتماعية”.

كما قال رئيس بلدية ليه-ليه-روزيس (فال-دو-مارن): “خلال ليالي الرعب هذه ، أردت البقاء مع شرطتنا”. “رأينا الوجه الحقيقي لمثيري الشغب”. “لقد أعادوا توجيه كراهيتهم باللجوء إلى عمل حقير ، لقد أرادوا قتل زوجتي وطفلي الصغيرين أثناء نومهم”.

وأضاف “أعظم عمل شجاع قامت به الأم بإنقاذ طفل ، بالفرار وفي تلك اللحظة بالتحديد. تمكنت زوجتي من الفرار من هجوم مثيري الشغب بأخذ الطفلين الصغيرين، عندما حطمت سيارة باب المنزل”.

وقال رئيس بلدية ليه-ليه-روزيس (فال-دي-مارن) ، خلال مسيرة للتأييد: “أكثر من أي وقت مضى. تتعرض جمهوريتنا وخدمها للتهديد والهجوم”.

كما أضاف: “بدون الشرطة، لم يعد لدينا مجلس مدينة. أطلق المهاجمون النار على مبنى البلدية. عشنا ليلة من العنف الشديد”.

كما دعت منظمات أرباب العمل الفرنسية الرئيسية الحكومة اليوم الاثنين إلى اتخاذ تدابير دعم للتجار. ورجال الأعمال المتضررين من ستة ليال من العنف.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قد طلب من شركات التأمين يوم السبت. تمديد المواعيد النهائية للإعلان، وتقليل الخصومات، وتعويض المهنيين الذين كانوا ضحايا أعمال الشغب بسرعة.

سيكون من الممكن أيضًا تأجيل دفع الرسوم الاجتماعية والضريبية للشركات التي تواجه صعوبات.