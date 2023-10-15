اقتحم “فيتو” الشرطة للسطو على هاتف جمال.. اعترافات مثيرة لعضو “الماك”

توصلت التحريات في قضية مقتل جمال بن اسماعين، أن المتهم الموقوف “م.شعبان” هو المحرض الرئيسي على القتل. وينتمي إلى حركة ” الماك” بحيث كشف التفتيش الالكتروني لهاتفه تم تسجيل إعجاب الصفحة الحاملة لاسم المستعار “ZIZI ahsene NAGH dhemagh”. لملك لشخص ينتمي لحركة الماك الإرهابية.

كما تبين أنه على اتصال بأشخاص لهم علاقة مباشرة برئيس تنسيقية الحركة الإرهابية “الماك” بمنطقة الاربعاء ناث ايراثن المدعو “موالك محند او بلعيد”. هذا الأخير بعد توقيفه اعترف بانتمائه لنفس الحركة الانفصالية منذ 2012، وهو عضو ناشط فيها. ويشارك الحركة فكرة المطالبة باستقلالية الحكم الذاتي لمنطقة القبائل. كما له علاقة بالمدعو “بوعزيز ايت شبيب” الرئيس الوطني لحركة “ماك” على مستوى منطقة القبائل.

وبعد وقوع خلافات مع الحركة قاموا بتأسيس حركة جديدة تسمى “URK”. ليتم تقسيم حركة الماك إلى ثلاث مناطق “شرق.غرب.جنوب”. وكانت مهمة التنسيقية التحريض والتعبئة فيما تكفل هو بالخزينة.

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ولدى سماع المشتبه فيه “م.شعبان” انكر علاقته بقتل الضحية، رغم انه ظهر في الفيديوهات وهو يقتحم سيارة الشرطة ثم تفتيش الضحية مع ركله والاستحواذ على وثائقه وجهاز هاتفه، وتحريضهم ، كما ظهر انه له مكانة عالية وسط الحشد حيث كانوا يستمعون له ويأخذون بتوجيهاته وهو يصعد فوق سيارة من نوع ” كليو” وقام بالقاء خطاب عليهم.

بحيث صرح المتهم بأنه تم سرقة أغراض الضحية منذ لحظة وصول سيارة الشرطة إلى الحشد.

وانطلقت، اليوم الأحد، محاكمة 102 متهما في قضية المرحوم “جمال بن اسماعين” على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية من مقر محكمة الجنايات بدار البيضاء شرقي العاصمة.

بحيث تقرر انعقاد الجلسة بمحكمة الدار البيضاء، عوض مجلس قضاء الجزائر بتعليمة من النائب العام. لأجل تأمين المحاكمة التي تشهد عددا معتبرا من الأطراف منهم متهمين، شهود. بالاضافة الى الضحايا الذي بلغ عددهم 23 ضحية.