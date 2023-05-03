اقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني الخدمات الجامعية

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة صالح جغلول، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء اجتماعا خصص لاقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.

وأوضح رئيس اللجنة أن ظروف حياة الطلبة بالأحياء الجامعية متفاوتة نسبيا، وتشوبها أحيانا صعوبات يواجهها الطالب المقيم. وتؤثر سلبا على نوعية التحصيل الأكاديمي، وقد تؤدي إلى تسجيل بعض الانحرافات.

ولم يفت جغلول أن ينوه، في نفس الوقت، بجهود الدولة التي ترصد ميزانيات معتبرة سنويا للقطاع. من أجل تقديم خدمات جامعية نوعية كالمنح، الإيواء، النقل، الإطعام الوقاية الصحية ومختلف النشاطات العلمية، الثقافية الرياضية والترفيهية.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة الحرص التام على أن تتسم لجنة التحقيق بالجدية والانضباط. مع أخذ مخرجاتها بعين الاعتبار كونها تتشكل من نواب أكفياء مطلعين على مهام التحقيق في مجال اختصاصهم. مشيرا إلى أن الهدف المنشود هو إيجاد مزيد من السبل لتحسين ظروف الطلبة والمساهمة. مع كل الهيئات للوصول إلى تكفل أمثل بالنخبة داخل الإقامات الجامعية بالدرجة الأولى.

وأضاف جغلول أن فتح تحقيق برلماني من طرف النواب من مختلف المجموعات البرلمانية. لا يعني وجود خلفية ضد أي جهة مهما كانت، بل هو ممارسة للصلاحيات الرقابية على عمل الحكومة لا غير.

ولدى تدخلهم، أجمع النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة التي ستقف حتما على العوائق. التي تقف في وجه النهوض بقطاع الخدمات الجامعية. مقترحين أن يشمل التحقيق بعض الإقامات الجامعية عبر الولايات لاسيما تلك التي عرفت بعض الظواهر السلبية.