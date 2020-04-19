اقتراح إنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الاقتصادي بالجزائر

الوطني
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اقتراح إنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الاقتصادي بالجزائر
بقلم نادية بن طاهر

قدم الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية التابعة إداريا لوزارة الصناعة، غريب سيفي، إقتراحا بإنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الإقتصادي بالجزائر.

وأورد غريب، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن إنشاء هذا المجلس، سيسمح بالسهر على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة.

بالإضافة إلى تثمين دور وأداء مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان، مع تقييم أداء كل المسيرين.

واعتبر ذات المتحدث، أن الجزائر بإمكانها تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية شريطة توفر الرؤية الحقيقية المثمنة للأداء، المتعلقة بالإمكانيات وتثمين القدرات البشرية.

كما تطرق غريب، لجائحة كورونا، مؤكدا بأنها قدمت دروسا لقطاعه، لتسليط الضوء على تثمين البحث العلمي، مع ربط البحث بالمخبر والمخبر بالمؤسسة.


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