اقتراح ترشيح مبتكري اللقاح الروسي ضد كورونا لجائزة نوبل

اقترح برلماني روسي، ترشيح العلماء الذين صمموا أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19، لنيل جائزة نوبل في عام 2021.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال البرلماني، أن ابتكار لقاح “سبوتنيك V”، في مركز “غاماليا” الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، يعتبر اكتشافا علميا.

وأورد البرلماني الروسي: “إن اختراع لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى اليوم حوالي 36 مليون شخص في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من مليون، هو اختراق حقيقي في مجال العلوم والطب”.

مضيفا: “أنا سعيد جدا لأن هذه القفزة الهائلة جاءت من جانب العلماء الروس، أعتقد أن عملهم هذا يجب أن يقدر من جانب المجتمع الدولي بأسره”.