اقتراح جديد من المفوضية الأوروبية بخصوص الوافدين والمغادرين لمنطقة شنغن

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحين يهدفان إلى تسهيل السفر للجميع الذين يدخلون ويغادرون منطقة شنغن. بما في ذلك المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صحفي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتبني إطار عمل مشترك لاستخدام بيانات السفر الرقمية. بالإضافة إلى تطبيق جديد من شأنه أن يساعد المسافرين على تخزين بيانات اعتمادهم.

لتسريع عمليات مراقبة الحدود وضمان سفر أكثر سلاسة وأمانًا. اقترحت المفوضية رقمنة جوازات السفر وبطاقات الهوية لأي شخص يدخل أو يغادر منطقة شنغن.

وسيتم استخدام الإطار لبيانات السفر الرقمية، وهي النسخة الرقمية من البيانات التي تم جمعها على جوازات السفر وبطاقات الهوية. بما في ذلك المعلومات حول شريحة جواز السفر أو بطاقة الهوية ولكن ليس بصمات الأصابع.

وسيتضمن المخطط المقترح العديد من التغييرات، حيث سيتم فحص المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكذلك مواطني الاتحاد الأوروبي، عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يهدف المخطط إلى تحسين الأمن، حيث سيكون من الصعب على الأشخاص استخدام وثائق مزورة أو عبور حدود شنغن دون اكتشافهم.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تحسين كفاءة مراقبة الحدود والسماح بعبور الحدود بشكل أسرع.

بفضل هذه الفحوصات الشاملة، يمكن للسلطات الآن أن تكرس نفسها لمكافحة تهريب المهاجرين واكتشاف المجرمين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

الفائدة الأكبر للمسافرين هي أن هذا المخطط سيقلل من المتطلبات الإدارية لمواطني الاتحاد الأوروبي. مما سيمكنهم من استخدام بطاقات الهوية الرقمية للتعريف والتسجيل.

تطبيق السفر الرقمي للاتحاد الأوروبي

بالإضافة إلى المخطط الجديد، تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا باقتراح لإنشاء تطبيق السفر الرقمي للاتحاد الأوروبي. والذي يسمح للمسافرين بإنشاء بيانات اعتمادهم الرقمية وتخزين جميع المعلومات الضرورية حول السفر.

وسيعمل هذا التطبيق من خلال السماح للمسافرين بتخزين وثائق سفرهم عن طريق تحميل الصور واستخدام التطبيق لإجراء الفحوصات.

وسيتحقق التطبيق من الوثيقة ويكتشف ما إذا كانت تتطابق مع وجه المسافر.

ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذا التطبيق إلى تقليل أوقات الانتظار عند المعابر الحدودية. وأن يكون أكثر كفاءة في التحقق من المسافرين.

وسيدخل التطبيق حيز التنفيذ بمجرد تطويره واختباره والموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية (eu-Lisa). وفي الوقت نفسه، ستبدأ الدول الأعضاء بالفعل في إصدار وثائق السفر الرقمية.