اقتراح لإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب

اقترح حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” في المغرب على رئيس الحكومة، إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا العام.

وجاء هذا الإقتراح، بسبب تداعيات التفشي لوباء “كورونا” على المواطنين.

واعتبر الحزب مقترحه بأنه وجيه ومفيد للبلاد في الحد من انتشار وباء “كورونا”.

وذكر الحزب، بأن المغرب سبق وأن طبّق هذا القرار في سنوات الجفاف، كما أن غالبية المواطنين غير قادرين على شراء أضحية.

وقد جاء مقترح حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” بعد تأكيد وزير الفلاحة المغربي استعداد وزارته لعيد الأضحى، معلنا بأن الوباء منع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية.

للإشارة، فقد بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المغرب، 7819 مصاب، تعافى منهم 5754 شخص وتوفي 205 شخص إلى حد الآن.