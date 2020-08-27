كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرسلي لعرج، أنه تم اقتراح 19 سبتمبر تاريخا للدخول الجامعي لسنة 2020/2021.

لدى حلوله ضيفا على القناة الاولى، أوضح مرسلي أن الاقتراح جاء بعد مشاورات وتنسيق مع الشركاء من اساتذة وممثلين للطلبة وكذا نقابات عمالية.

وأفاد المتحدث أن الدخول الجامعي المقبل مرتبط بالحالة الوبائية وأن السلطة لأصحاب القرار لتقدير الوقت المناسب للدخول الحضوري، لكننا التمسنا قبولا واستحسانا للشركاء لهذا الموعد ونحن بصدد انتظار القرار النهائي إزاء المقترح.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي، أن الاجتماعات التقييمية للحالة الوبائية في الجزائر أفضت الى رفض اقتراح تاريخ الفاتح من سبتمبر لالتحاق الطلبة بمقاعدهم بالنظر الى الفتح التدريجي للشواطئ والمساجد والمطاعم والنشاطات التجارية الاخرى.

من جانب آخر كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اصدرا قرار استثنائي سيحدد شروطا جديدة من أجل تقييم استثنائي للطلبة في هذه المرحلة قائلا “نعول على وعي وتفهم اللجان البيداغوجية في هذا الأمر” .