اقتناء الحليب الطازج والمدعم.. هذا ما دعا إليه الطيب زيتوني

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال زيارته لملبنة حليب الجنوب بمنطقة النشاطات ببلدية ورقلة. على ضرورة تشديد المراقبة والرفع من عدد الزيارات الفجائية للملابن المعنية بإنتاج الحليب المدعم.

كما دعا وزير التجارة، لضمان المتابعة اليومية لعمليات الإنتاج والتوزيع، وذلك عبر تفعيل عمل لجان المراقبة الولائية. والممثلة من قبل مصالح التجارة، الفلاحة، الموارد المائية، بالإضافة إلى أسلاك الأمن من الشرطة والدرك الوطنيين. التي تسند لها مهمة المراقبة اليومية للأسواق. وتحديد نقاط الخلل بهدف إعلام مصالح التجارة ليتم استدراكها فورا، خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك.

ودعا الوزير جمعيات حماية المستهلك إلى المشاركة في عملية التحسيس بأهمية اقتناء الحليب الطازج المعبأ في الأكياس البلاستيكة. والمسوق بسعر 50 دينارا للتر الواحد، وذلك بما يسمح للمواطن باختيار طلبه في السوق. وترك الحليب المدعم للفئات الهشة. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تقرر منذ أكثر من سنتين تخصيص لونين مختلفين لأكياس الحليب المسوق عبر أكياس بلاستيكية. وذلك حتى يتسنى للمواطن التعرف على الحليب المنتج على أساس مسحوق الحليب المدعم. وهو النوع الذي اختير له اللون الأصفر الذي يظهر عبر شريطين على الكيس والحليب المنتج. على أساس حليب بقر طازج، والذي خصص له لون أخضر يظهر على غلاف الكيس.