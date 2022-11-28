اقتناء طائرات مسيرة لمكافحة حرائق الغابات قريبا

أعلن المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن اقتناء طائرات مسيرة بدون طيار قريبا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال طواهرية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الولاية أن هذه الطائرات ‘”سيكون لها أثر إيجابي. كونها ستمكن من الكشف عن بؤر الحرائق قبل اتساع رقعتها”.

مشيرا إلى أن المديرية العامة للغابات تعمل حاليا على فتح مسالك وحفر خنادق مضادة للنيران التي ستساهم بشكل كبير في مكافحة الحرائق مستقبلا.

وذكر ذات المسؤول، بتسجيل خلال السنة الحالية إتلاف 28 ألف هكتار من المساحات الغابية والأحراش والأشجار المثمرة بسبب الحرائق.

وأشار طواهرية، إلى أن هذه السنة عرفت إنخفاضا في حجم المساحات الغابية التي أتلفتها النيران. مرجعا سبب هذا الانخفاض إلى المجهودات والاستراتيجية الناجعة التي تم تبنيها بمشاركة الفاعلين في الميدان.