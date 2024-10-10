اقتناء قسيمات السيارات على مدار الأسبوع

قررت المديرية العامة للضرائب بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، إطلاق خاصية اقتناء قسيمات السيارات عن بعد. ودفع مستحقاتها باستعمال البطاقات بين البنكية أو البطاقة الذهبية.

وذلك من أجل الحد من طوابير الانتظار والضغط على المصالح الجبائية. وترشيد النفقة العامة المتحملة بهذا الصدد. وضمان توفر القسيمة بشكل دائم عبر الخدمة عن بعد على مدار أيام الأسبوع “7/7، 24/24 خاصة لفائدة المتأخرين ومالكي السيارات الجدد الذين اقتنوا سيارة خلال السنة الجارية.

إضافة إلى ذلك، تم إدراج إمكانية إعادة إصدار القسيمة المقتناة عن بعد من دون دفع أي رسوم في حالة إتلاف أو ضياع أو سرقة.