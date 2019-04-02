اقتناء مليونين و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للأنفلونزا الموسمية

فيما ستنطلق الحملة الوطنية للتلقيح منتصف أكتوبر القادم

تخصيص حصة خاصة بالحجاج تحسبا لموسم الحج

سيقتني معهد باستور حوالي مليونين و500 ألف جرعة من اللقاحات الجديدة المضادة للأنفلونزا، التي سيتم تصنيعها وفقا للفيروسات الأكثر انتشارا.

حيث ستشرع المراكز الصحة الجوارية والمؤسسات الصحية في عملية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن اللقاحات التي سيتم جلبها، تحتوي على السلالات الجديدة المنتشرة، التي تم أخدها بعين الاعتبار.

حيث قررت وزارة الصحة، جلب مليونين و500 ألف جرعة من اللقاحات لهذا الموسم، تحسبا لتسجيل إصابات كثيرة بالمرض.

لاسيما وأن الأنفلونزا الموسمية تعد قاتلة أكثر من أي مرض آخر، بسبب تعقيداتها الخطيرة.

وسيكون ممارسو الصحة ملزمين بتلقي اللقاح، كونهم عرضة للإصابة بالأنفلونزا بحكم تواجدهم المستمر في المؤسسات الاستشفائية.

بالإضافة إلى كونهم مصدرا لانتقال العدوى بسبب اتصالهم المباشر بالمرضى، لاسيما أنه تم تسجيل إصابات حادة بالمرض وسط الطواقم الطبية في ولاية قسنطينة مؤخرا.

وفي السّياق ذاته، وكما هو معمول به كل سنة، سيتم التلقيح مجانا على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.

مع ضمان التعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي إذا أجري في الصيدليات.

وذلك بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة، كما تم تخصيص «كوطة» للحجاج لتلقيحهم اختياريا قبل التوجه إلى البقاع المقدسة.

من جهته، أوضح البروفيسور عبد الكريم سكحال، متخصص في الأمراض المعدية والمتنقلة، أن الأسبوع السادس من 2019 كان هو فترة ذروة الإصابة بالفيروس.

حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة الإصابات بالأنفلونزا، فاقت مرتين النسب التي كانت مسجلة في مواسم ماضية.

وقال الأخصائي، إنه استنادا إلى المستجدات، أعطت منظمة الصحة العالمية توجيهات لتصنيع لقاحات جديدة، بسلالات جديدة.

بعد حصر أكثر الفيروسات التي كانت وراء تسجيل الكثير من الإصابات خلال الموسم الجاري.

حيث سيتم تصنيعها بداية من شهر جوان القادم، وتبين أن فيروس «آش1 آن1» هو الأكثر إنتشارا.