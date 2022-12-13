اقتناء 15 طائرة.. 10 صانعين استخرجوا دفتر الشروط

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، إن رئيس الجمهورية سمح باقتناء 15 طائرة جديدة. مضيفا “هي عملية شكلت موضوع مناقصة حيث قام 10 صانعين باستخراج دفتر الشروط من بينهم اثنان اكتتبا”. موضحا أنه “بعد فتح الأظرفة العملية بلغت الآن مرحلة تقييم العروض التي أوكلت للجنة عينتها المديرية العامة لشركة الخطوط الجزائرية”.

كما أضاف بالقول أن إطلاق خطوط جديدة سيسمح للشركة بالانتشار حول محور الجزائر. معتبرا أن هذا المحور سيكون في صلب هذه الخطة. وسيسمح للخطوط الجوية الجزائرية بنقل الركاب من مختلف المدن المعنية مرورا عبر منصة الجزائر. ووصولا إلى وجهتهم النهائية.

وسيسمح هذا المحور للمسافرين عبر الخطوط الداخلية “بالسفر جوا بدلا من البر أو اللجوء إلى شركات طيران أخرى”. “للسفر من مدينة جزائرية إلى أي وجهة دولية أخرى”.

إطلاق رحلات في وقت جد مبكر

كما تم إطلاق رحلات في وقت مبكر جدا من الصباح ابتداء من يوم 1 ديسمبر الماضي. لربط مدن وهران وعنابة وقسنطينة بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى وكذا للتمكن من السفر، انطلاقا من الجزائر العاصمة، نحو أي مكان في العالم. أو أي بمدن جزائرية أخرى، حسب بن سليمان، مشيرا أنه سيتم ربط مدن أخرى بهذا المحور بصفة تدريجية وبنفس المبدأ.

و”سيتم تنفيذ مشروع هذا المحور عبر عدة مراحل وقد تم الشروع فيه من خلال البرنامج الذي كان موجودا نحو إفريقيا”. و”هذا من خلال إعادة فتح الرحلات نحو نواكشوط وداكار وأبيدجان وواغادوغو وباماكو ونيامي”. “التي هي متصلة بشبكة الخطوط الجوية الجزائرية عبر محور الجزائر”، يضيف المتحدث.

وحسب ذات المسؤول، ستتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في “تكثيف عدد الرحلات مع تحسين أوقات الربط”. و”كذلك تجربة العملاء في مطار الجزائر العاصمة”.

وأوضح بن سليمان أن نجاح هذا المشروع “سيتطلب إشراك مطار الجزائر بصفته شريكا رئيسيا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية”. “دون نسيان جميع الشركاء الآخرين مثل مصالح الشرطة والجمارك الجزائرية”. التي “تعمل مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تحسين تجربة العملاء”.