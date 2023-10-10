اقتناء 4 بواخر جديدة والنقل بالمترو والترامواي للطلبة “باطل”

تعتزم الحكومة اقتناء أربع بواخر جديدة تجارية لتدعمها بها أسطولها البحري ومن ثمة الرفع من قدرات الشحن إلى مايربو عن ثلاثة ملايين طن.

ورغبة منها في تطوير قدرات النقل البحري وتحسين حوكمته، شهدت هذه السنة الشروع في انشاء الشركة البحرية الجديدة CNAN E DJAZAIR كما سيتم اقتناء أربع بواخر جديدو ليرتفع بذلك عدد سفن الأسطول البحري الى 13 باخرة، مما سيمكن من بلوغ 3.1 مليون طن من الشحن البحري أي ما يعادل 9.24 من المائة من حصة السوق بعدما كانت لا تتجاوز 3 من المائة.

وعلى صعيد مغاير، وفي الشق المتعلق بالنقل البري والحضري، يجدر الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق بمجانية استفادة الطلبة المقيمين من خدمات بالمترو والرتاومواي، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 20232024 على اثر التوقيع على اتفاقية بين الشركة المسؤولة عن تشغيل الترامواي في الجزائر والديوان الوطني للخدمات الجامعية.