اقتناء 500 دواء لتعزيز المخزون العام

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، عن اقتناء 500 دواء لتعزيز مخزون الصيدلية وصيدليات المستشفيات. خاصة منها التي عرفت ضغطا خلال الأيام الأخيرة. مبرزًا أنّ السلطات العمومية لم تدخر أي جهدًا من أجل توفير الوسائل المالية اللازمة لتوفير العلاجات.

كما أكّد فرحات أنّ الصيدلية المركزية للمستشفيات قامت باقتناء 500 دواء لتعزيز مخزون الصيدلية وصيدليات المستشفيات خاصة منها التي عرفت ضغطًا”. مؤكدا في السياق ذاته على الأدوية التي تدخل في إطار التخدير والموجهة الى العمليات الجراحية.

وأرجع المسؤول نفسه أسباب “الضغط” الذي تمّ تسجيله إلى الانفراج ما بعد فترة جائحة كوفيد 19. والعودة إلى النشاطات الطبية سيما بالمصالح الجراحية بصفة عامة. وظهور مرضى جدد تدريجيا حيث ارتفعت وتيرة النشاطات بالمصالح المذكورة.

كما أوضح أنّ الصيدلية المركزية “تسطّر برنامجًا استباقيًا وفق طلبات المؤسسات الاستشفائية لاقتناء العديد من الأدوية. بما فيها المستعملة في التخدير حسب الاحتياجات المبرمجة. ولكن غالبا ما تتجاوز هذه الطلبات الكمية التي تمّ اقتناؤها” بسبب تسجيل عدد جديد من المرضى مما يخلق الضغط عليها.

وكشف فرحات عن “توفير الأدوية التي تدخل في إطار تطهير عروق المرضى المصابين بالسرطان”. “الذين يخضعون إلى العلاج الكيميائي خلال هذا الأسبوع”. مضيفًا أنه “طلب من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تشجيع انتاج هذا النوع من الأدوية محليا خلال السنوات المقبلة”.

وأبرز المسؤول ذاته أنّ مشكل الانقطاعات بخصوص الأدوية الموجهة لعلاج السرطان “لا تطرح بتاتًا”. وإنما تحسينًا للتكفل بالمرضى “نحرص على توفير نوع آخر متمثل في الأدوية المبتكرة”. مضيفًا أنّ المخابر المنتجة لهذا النوع من الأدوية “استجابت لطلبنا سواء كان من ناحية مدة التموين أو السعر”. وسيتم التوقيع على وثائق “وصل الطلبات” في الآجال المحددة ليتم تسليمها إلى المؤسسات الاستشفائية قريبًا.