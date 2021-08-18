اقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم لإخماد الحرائق

كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن، أين شدّد الرئيس تبون على قدسية الوحدة الوطنية.

هذا وجدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري، وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الدفاع الوطني وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تشرف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، حيث توصلت أمس إلى اتفاق مع شركة روسية لإقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة من نوع BE-200) BERIEV-200.