اقرأ وخذ العبرة

رجع ملك إلى قصره في ليلة شديدة البرودة، ورأى حارسا عجوزا واقفا بملابسة رقيقة فاقترب منه وسأله: ألا تشعر بالبرد؟

رد الحارس بلى، ولكنني لا املك لباسا دافئة، ولا مناصة لي من تحمل البرد.

فقال له الملك: سأدخل إلى القصر وأطلب من الخادمين أن يأتوك بلباس دافئ.

فرح الحارس بوعد الملك، ولكن ما إن دخل هذا الأخير قصره انشغل ونسي وعده، وفي الصباح كان الحارس العجوز قد فارق الحياة، وإلى جانبه ورقة كتب عليها: أيها الملك، كنت أتحمل البرد كل ليلة صامدا، ولكن وعدك لي بالملابس الدافئة سلب مني قوتي وقتلني”

العبرة إخواننا الكرام: وعودك للآخرين قد تعني لهم أكثر مما تتصور، فلا تخلف وعدا، فأنت لا تدري ماذا تهدم بذلك.

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