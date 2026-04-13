اكتساح جزائري لتشكيلة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

شهدت تشكيلة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، تواجد 6 لاعبين من ممثلا الجزائر، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، اليوم الاثنين، تشكيلة مباراة ذهاب المربع الذهبي للكونفدرالية، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين من الاتحاد واثنين من الشباب.

وعلى الرغم من الهزيمة بهدف من دون مقابل، على يد الضيف الزمالك المصري. إلا أن لاعب شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، توج الأفضل بتقييم 8.5، بينما تحصل زميله يوسف لعوافي، على علامة 7.3.

بينما شهدت تشكيلة الاتحاد التي تعادلت سلبيا أمام أسفي المغربي، بملعب 5 جويلية. تواجد 4 لاعبين يتقدمهم الدولي الكاميروني تشي مالون، بـ 7.8، متبوعا بخالدي بـ 7.5. إلى جانب كل من بن زازة وغشة، بـ 7.1 و7/10 على التوالي.