اكتشاف أسماك قرش تحتوي على مستويات غير طبيعية من الكوكايين

تحتوي العديد من أسماك القرش التي تم العثور عليها قبالة الساحل البرازيلي بالقرب من ريو دي جانيرو على مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الكوكايين في أنظمتها.

وجاء ذلك بحسب دراسة أجرتها مؤسسة أوزوالدو كروز، وهي أول من اكتشف وجود الكوكايين في جسم هذه الحيوانات البحرية.

وحسبما ذكرت بي بي سي نيوز، يقول الخبراء إن الدواء ربما شق طريقه إلى الماء من مختبرات غير قانونية. حيث يتم تصنيعه أو من خلال براز الأشخاص الذين يستخدمونه.

ومن الممكن أيضًا أن يتم إلقاء كميات من الكوكايين في الماء من قبل المتاجرين.

وكان تركيز هذا الدواء في أجسامهم أعلى بما يصل إلى 100 مرة من متوسط ​​المستوى المكتشف. حتى الآن في العينات البحرية الأخرى.

ويشرح عالم السموم البيئية في مركز الفنون التطبيقية بجامعة ليريا لمجلة Science أن هذه النتائج “مهمة جدًا وربما مثيرة للقلق”.

وسينظر الخبراء الآن في التأثير الذي يمكن أن يحدثه الكوكايين على سلوك أسماك القرش هذه.