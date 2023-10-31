اكتشاف أقدم مياه على وجه الأرض

اكتشفت البروفيسور باربرا شيروود لولار رفقة فريق من الجيولوجيين. الذين كانوا يدرسون منجمًا كنديًا في عام 2016، أقدم مياه على وجه الأرض

ويتراوح عمر المياه المتدفقة على عمق ثلاثة كيلومترات تحت السطح بين 1.5 مليار و2.6 مليار سنة. وفقا للاختبارات، مما يجعلها أقدم مياه موجودة على الأرض.

وقال البروفيسور شيروود لولار: “عندما يفكر الناس في هذه المياه. يفترضون أنها لا بد أن تكون كمية صغيرة من المياه المحبوسة داخل الصخور. ولكن في الواقع، إنها تغلي بقوة في وجهك. تتدفق هذه الأشياء بمعدل لتر في الدقيقة. وحجم الماء أكبر بكثير مما توقعه أي شخص.

وأضاف “عندما تذوقت المياه القديمة، وجدت أنها “شديدة الملوحة والمرورة وأكثر ملوحة من مياه البحر. وكان ذلك علامة مشجعة، لأن المياه المالحة تميل إلى أن تكون أقدم. في هذه الحالة، حيث تقادم الماء منذ مليارات السنين، ليس من المستغرب”.

وقال شيروود لولار: “إذا كنت جيولوجيًا تعمل مع الصخور، فمن المحتمل أنك لعقت الكثير من الصخور”.

ووجد فريقها أيضًا أن الحياة كانت موجودة في الماء من خلال النظر إلى الكبريتات – وهي تركيبة الأملاح – الموجودة فيه.

وقال الفريق “لقد تمكنا من الإشارة إلى أن الإشارة التي نراها في السوائل. يجب أن تكون قد تم إنتاجها بواسطة علم الأحياء الدقيقة. والأهم من ذلك أنه يجب أن يتم إنتاجها على مدى فترة زمنية طويلة جدًا”.