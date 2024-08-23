اكتشاف ألماسة ذات حجم استثنائي في بوتسوانا

أعلنت شركة تعدين كندية يوم الخميس أنه تم العثور على ألماسة ذات حجم استثنائي. لا تكاد تتسع في كف اليد وتزن 2492 قيراطا في منجم في بوتسوانا، أكبر منتج للماس في أفريقيا.

هذا الحجر الثمين، الذي تم اكتشافه في منجم كاروي الواقع في شمال شرق بوتسوانا. هو “واحد من أكبر الماس الخام المكتشف على الإطلاق”، حسبما أكدت شركة لوكارا في بيان صحفي. وأكبر ماسة يتم العثور عليها على الإطلاق في بوتسوانا. تؤكد رئاسة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي في بيان صحفي منفصل.

كما تعد الماسة التي تم العثور عليها في منجم بوتسوانا واحدة من أكبر الماسات في العالم حيث يبلغ وزنها 2492 قيراطا.

ومن حيث القيراط، فهي ليست بعيدة عن أكبر ماسة معروفة في العالم، “كولينان”. التي يبلغ وزنها أكثر من 3100 قيراط، والتي اكتشفت في جنوب أفريقيا عام 1905.

وقال ويليام لامب، الرئيس التنفيذي لشركة لوكارا، في البيان الصحفي: “نحن سعداء باستعادة هذه الماسة الاستثنائية”.

ولم تحدد لوكارا قيمة الاكتشاف أو جودته، ولكن من المقرر عقد عرض صحفي بعد ظهر الخميس في جابورون. ومن المتوقع أن يتم تقديم الماسة إلى الرئيس موكجويتسي ماسيسي بهذه المناسبة.

كما تعد بوتسوانا واحدة من أكبر منتجي الماس في العالم، والذي يشكل مصدر دخلها الرئيسي.

وكما أشارت شركة لوكارا في بيانها الصحفي، فإن عائدات الماس تجلب لبوتسوانا “فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة”. من خلال تمويل “المجالات الأساسية مثل التعليم والصحة”. بالإضافة إلى البنية التحتية لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.6 مليون نسمة.

وقبل الإعلان عن الاكتشاف يوم الخميس، كانت أكبر ماسة تم استخراجها في بوتسوانا. عبارة عن حجر بوزن 1758 قيراطًا استخرجته شركة لوكارا أيضًا في عام 2019 وأطلق عليه اسم سيويلو.