اكتشاف بقايا نصب جنائزي يعود احتمالا إلى بداية التاريخ بالمدية 

تمّ العثور لأوّل مرّة على بقايا نصب جنائزي يعود احتمالا إلى فترة فجر التاريخ بأولاد زاير ببلدية العزيزية شمال شرق المدية.

وحسب المديرية المحلية للثقافة فإن الأمر يتعلق ب”بازينا” وهو نصب جنائزي على شكل دائري منفوخ يحتوي عكى عدة قبور حجرية.

مرتبة يفترض أن تعود إلى العصر الحجري الحديث .، كما تم العثورعلى بقايا هياكل عظمية تعرت بفعل تساقط الأمطار

هذا بالقرب من وادي بولروشان الذي يبعد ب 6 كم عن عاصمة بدية العزيزية

والجدير بالذكر أنه تم العثور على “بازينا” في كل من بلديات قصر البخاري و عين بوسيف و كاف لخضر.

و شلالة العذاورة جنوب و جنوب شرق الولاية .