اكتشاف ثغرة مالية بالعملة الصعبة بوكالة بنكية في الشلف

مصالح الأمن أوقفت 8 أشخاص مشتبه فيهم

علمت “النهار” من مصادر حسنة الاطلاع، بأن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الشلف، قد ألقت القبض على 8 أشخاص يعملون في إحدى الوكالات البنكية، بعدما تمت متابعتهم في قضية اختلاس أموال عمومية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود ثغرات مالية في إحدى المؤسسات المصرفية، على إثرها باشرت ذات الفرقة تحرياتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أين مكّنت نتائجها في ظرف قياسي، من رصد وتحديد المبلغ المختلس بالعملة الصعبة، كما كشفت التحريات عن وجود تزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ومستندات مصرفية، وبعد استيفاء الملف جزائي عن القضية، أحيل المشتبه فيهم بموجبه أمام الجهات القضائيـة.

في نفس السياق، أحالت ذات الفرقة أمام الجهات القضائية 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 50 و67 سنة، بعد التحري في قضية تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمال محرر عمومي مزور.

العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بقيام المشتبه فيهم بتزوير ملف إداري، الغرض منه تحويل أرض فلاحية إلى وعاء عقاري لاستعماله في إنجاز مساكن وعمارات.