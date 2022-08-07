اكتشاف جثة امرأة تحت الأنقاض إثر إنفجار للغاز في قسنطينة

إنتشلت مصالح الحماية المدنية، جثة امرأة تحت الأنقاض اثر انفجار للغاز وقع زوال اليوم الأحد، في شقة بالطابق الأخير لاحدى العمارات في المقاطعة الادارية علي منجلي بقسنطينة.

وتم إكتشاف جثة السيدة بالصدفة وسط الردوم بعد أكثر من ساعة من انتشال الجرحى.

كما تسبب الإنفجار في انهيار لواجهة الشقة. وإصابة ضحيتين من جنس ذكر وأخرى من جنس انثى يبلغان من العمر 72 و71 سنة. لهما جروح متعددة ومختلفة.

وتم اجلاء المصابين، حيث تم انتشال احداهما من تحت الردوم ليتم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى علي منجلي. قبل أن يحولوا إلى المستشفى الجامعي ابن باديس.

هذا وباشرت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملاباسات الحادث.