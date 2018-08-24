اكتشاف جرس حديدي أثري بمقاطعة خبي الصينية

أعلنت مديرية الآثار الثقافية في مقاطعة خبي شمالي الصين العثور على جرس حديدي تم صنعه قبل 277 سنة بالمقاطعة.

وقالت المديرية إن ارتفاع الجرس يبلغ مترا واحدا، وقطره 80 سنتيمترا عند قاعدته، ويبلغ وزن الجرس 200 كلغ.

ويتكون من جزئين كتب على القسم العلوي منه ثماني كلمات تتمنى حياة طويلة للإمبراطورية وولي العهد.

بينما يحتوي القسم السفلي على نقش يزيد على 300 كلمة يشير إلى تاريخ الجرس ومتى تم صنعه.

وأشار خبراء الآثار إلى أن الأجراس لها تاريخ طويل في الصين، حيث كانت تستخدم في السابق لنقل الرسائل.

وأصبحت فيما بعد أدوات موسيقية وأدوات للتضحية.

لافتين إلى أن هذا الكشف سيساعد في فهم الدين والعادات وتنمية صناعة “الحديد الصب” في هذه المنطقة من الصين.