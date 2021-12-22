تم اكتشاف جنين ديناصور محفوظ بشكل رائع في بيضة متحجرة. وتم العثور على العينة في جانزهو، جنوب الصين، وهي واحدة من أكثر أجنة الديناصورات اكتمالاً على الإطلاق.

وتم تسمية الجنين باسم Baby Yingliang ويعتقد أنه يتراوح عمره بين 72 و 66 مليون سنة.

وقاد الهيكل العظمي الباحثين إلى استنتاج أن هذا الجنين كان أوفيرابتوريد، وهو في الأساس نوع طائر ذو ساقين من الديناصورات.

ويبلغ طول البيضة 17 سم وعرضها 8 سم، ويبلغ طول الهيكل العظمي نفسه 24 سم.

وتم العثور على Baby Yingliang لأول مرة في Shahe Industrial Park في عام 2000. وتم التبرع بها لمتحف Yingliang Stone للتاريخ الطبيعي، في Nan’an.

قد يكون من المفيد استكشاف محتويات البيضة ، لذلك اتصلوا بخبراء في جامعة برمنغهام. الذين نشروا للتو دراسة حول النتائج التي توصلوا إليها.

وقال فيون وايسوم ما، باحث الدكتوراة في جامعة برمنغهام: “تعد أجنة الديناصورات من أندر الحفريات. ومعظمها غير مكتمل مع خلع العظام”.

نحن متحمسون جدًا لاكتشاف Baby Yingliang لقد تم الحفاظ عليه بحالة جيدة. ويساعدنا في الإجابة على الكثير من الأسئلة حول نمو الديناصورات وتكاثرها.

“من المثير رؤية جنين الديناصورات هذا وجنين دجاجة يتشكلان بطريقة مماثلة داخل البويضة. مما قد يشير إلى سلوكيات مماثلة قبل الفقس.”

وقبل الفقس بفترة وجيزة ، من المعروف أن الطيور تتبنى وضعيات الدس. حيث تطوي رؤوسها تحت أجنحتها، والأجنة التي تفشل في الحصول على فرصة أكبر للموت بسبب الفقس غير الناجح.

وتشير دراسة Baby Yingliang إلى أن هذا السلوك ربما تطور من الديناصورات منذ عشرات أو مئات الملايين من السنين.

وقال البروفيسور ستيف بروسات من جامعة إدنبرة – والذي كان جزءًا من فريق البحث. إن جنين الديناصورات هذا داخل بيضته هو أحد أجمل الأحافير التي رأيتها على الإطلاق.

“يبدو هذا الديناصور الصغير قبل الولادة تمامًا مثل طائر صغير ملتف في بيضته. وهو دليل آخر على أن العديد من السمات المميزة لطيور اليوم قد تطورت لأول مرة في أسلافها من الديناصورات.”