 اكتشاف حفرية لماموت عمرها 8 ملايين عام في تركيا

أعلن متحف في ولاية يوزغات بوسط تركيا اكتشاف حفرية يعتقد أنها ل”ماموت” عاش قبل ثمانية ملايين عام .

والماموث هو نوع من فصيلة الفيلة وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل ملايين السنين.

ونقلت وكالة الأنباء “الاناضول” التركية تصريحا لمدير متحف يوزغات مفاده

ان هناك أبحاث لتحديد العمر الدقيق لعظام فك ماموت أحضرها مزارع للمتحف.

فيما توضح المؤشرات الأولية حسبه أن عمرها يبلغ نحو ثمانية ملايين عام.

موضحا أن مزارعا عثر على الأسنان المتحجرة التي تخص حيوان المأموت عندما كان يحرث أرضه.

واضاف المصدر أنه تم نقل الحفرية إلى المتحف لاستكشفاها، لافتا إلى انه سيتم طلب دعم من الجامعات المختصة لاستكشاف الحفرية.

يشار إلى أن تركيا تضم بعض المواقع الأثرية الرائدة ومن بينها موقع “كوبيكلي تبه” جنوب شرقي البلاد.

الذي تم وضعه مؤخرا على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.