اكتشاف حقيبة ظهر تحوي حزاما ناسفا جاهزا للاستعمال بباتنة

كشفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع الدرك الوطني، أمس الأحد، جنوب شرق باتنة، حقيبة ظهر تحوي حزاما ناسفا جاهزا للاستعمال، تم تدميره بعين المكان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية واد الشعبة، بباتنة.

كما أوقفت مفرزة للجيش، ببرج باجي مختار، تسعة منقبين عن الذهب، وضبطت 3 مولدات كهربائية، و3 مطارق ضغط.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بعين قزام، مهربا كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 1,7 طن من المواد الغذائية.من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من برج بوعريريج وسكيكدة، أربع 04 تجار مخدرات، بحوزتهم6,6 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وعين صالح.