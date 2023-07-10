تم، اليوم الإثنين، اكتشاف حمام يستعمل توصيلا غير شرعيا لمياه الشرب لممارسة نشاطه في عين الدفلى.

وحسب بيان الجزائرية للمياه وحدة عين الدفلى، فلقد تم اكتشاف هذه الفضيحة بعد عملية تفتيش أجراها أعوان الجزائرية للمياه بخميس مليانة، اين تم كشف 20 توصيل غير شرعي منه 12 مؤكد ضمنهم هذا الحمام

وإستعان أعوان الجزائرية للمياه استعانوا في عملية التفتيش بجهاز “الجيورادار”، والذي يستعمل في كشف عمليات التوصيل غير الشرعية بقنوات مياه الشرب.

وجرت هذه العملية بحضور رئيس المركز، رئيس الوكالة التجارية ، المكلفة بالشؤون القانونية و المنازعات والمحضر القضائي.

وكان المواطنون قد اشتكوا قبل أيام من توصيلات غير قانونية في جندل، قام بها فلاح لسقي محاصيل الطماطم بمياه الشرب.