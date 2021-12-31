اكتشاف خطير يهدد مستخدمي هواتف أندرويد
كشف موقع“TechCrunch” عن مشكلة أمنية خطيرة تضرب هواتف أندرويد. من خلال برنامج يتجس على الهواتف الذكية ويسرب البيانات الشخصية للمستخدمين.
وحسب ذات الموقع، فإن التجسس على المستخدمين يتم عن طريق تطبيقات ضارة على نظام تشغيل هواتف أندرويد. تسمى Stalkerware، يتم تشغيلها خلسة في الهواتف الذكية.
وتقوم هذه التطبيقات، بتسجيل كل ما يفعله المستخدم على الهاتف دون موافقته. مثل التسجيلات وسجل المكالمات والصور وغيرها من البيانات الهامة. ما يجعل المستخدم تحت ضغط من المبتزين بسبب البيانات التي تم تسريبها.
ورفض الموقع ذكر اسم التطبيقات المحملة على البرامج الخبيثة. مؤكداً أنه لا يمكن تسميتها لأنه سوف يسهل على الجهات السيئة استغلال تلك المشكلة. والوصول إلى جميع البيانات الغير آمنة.
وتقوم برامج Stalkerware الخبيثة بالتجسس على مستخدمي هواتف أندرويد بمجرد تثبيتها على الجهاز. وتعمل دون علم الضحية، وهو ما يعد خرقا للخصوصية وهو من البرامج الغير مرغوب فيها.
كما تعتبر برامج Stalkerware من الأنواع الخبيثة والضارة التي تسجل البيانات. التي يتم إدخالها في الهاتف ويتم إرسالها لجهات خارجية عند تثبيته.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تتبع أنواع كثيرة من المعلومات المختلفة، حيث يمكن مراقبة رسائل SMS الخاصة بالضحية. لذا تم التحذير من هذا البرنامج لجميع هواتف أندرويد.
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جديد آيفون.. هواتف بدون شريحة
ستكون هواتف آيفون التي ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة بلا شريحة مادية، كما هو الحال في الهواتف الحالية.
وحسب موقع “ماك رومرز”، فإن هاتف “آيفون 15 برو”، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة، على الأقل في بعض الدول والمناطق.
كما أضاف ذات المصدر، أن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة. بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.
كما أطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطارة الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد.
وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج “آيفون 13″، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.
وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية. ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.
كما يعني هذا أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.
وإذا كانت شركة آبل تسعى بالفعل للحصول على أيفون خالٍ من بطاقة SIM وتخطط لتقديم التصميم في أيفون 15. فمن المتوقع أن أيفون 15 قد لا يصل إلى جميع الأسواق الدولية. حيث يقوم عملاق التكنولوجيا عادةً بشحن أجهزة أيفون لأن اعتماد eSIMs قد يكون كذلك ليس سهلا في العديد من البلدان.