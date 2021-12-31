اكتشاف خطير يهدد مستخدمي هواتف أندرويد

كشف موقع“TechCrunch” عن مشكلة أمنية خطيرة تضرب هواتف أندرويد. من خلال برنامج يتجس على الهواتف الذكية ويسرب البيانات الشخصية للمستخدمين.

وحسب ذات الموقع، فإن التجسس على المستخدمين يتم عن طريق تطبيقات ضارة على نظام تشغيل هواتف أندرويد. تسمى Stalkerware، يتم تشغيلها خلسة في الهواتف الذكية.

وتقوم هذه التطبيقات، بتسجيل كل ما يفعله المستخدم على الهاتف دون موافقته. مثل التسجيلات وسجل المكالمات والصور وغيرها من البيانات الهامة. ما يجعل المستخدم تحت ضغط من المبتزين بسبب البيانات التي تم تسريبها.

ورفض الموقع ذكر اسم التطبيقات المحملة على البرامج الخبيثة. مؤكداً أنه لا يمكن تسميتها لأنه سوف يسهل على الجهات السيئة استغلال تلك المشكلة. والوصول إلى جميع البيانات الغير آمنة.

وتقوم برامج Stalkerware الخبيثة بالتجسس على مستخدمي هواتف أندرويد بمجرد تثبيتها على الجهاز. وتعمل دون علم الضحية، وهو ما يعد خرقا للخصوصية وهو من البرامج الغير مرغوب فيها.

كما تعتبر برامج Stalkerware من الأنواع الخبيثة والضارة التي تسجل البيانات. التي يتم إدخالها في الهاتف ويتم إرسالها لجهات خارجية عند تثبيته.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تتبع أنواع كثيرة من المعلومات المختلفة، حيث يمكن مراقبة رسائل SMS الخاصة بالضحية. لذا تم التحذير من هذا البرنامج لجميع هواتف أندرويد.

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