اكتشاف دب الأطلس الأسطوري بجبال تيزي وزو

اكتشف مؤخرا عظام لدب أطلسي بمنطقة ايفري بورسول الواقع بألما اث ارقان بواضية وهو مكان يقع على بعد حوالي 20 مترًا من قاع البئر من الكهف المسمى كهف الدب الواقع على ارتفاع 1650 متر ، شمال وسط جرجرة.

وتم الاكتشاف من طرف فريق متخصص في علم الاثار الجيولوجي بقيادة عالمة الاثار شايد سعودي ياسمينة وفريق Speleology Club قدم من العاصمة.

وقد استمر بحثهم هذا لمدة شهرين تقريبًا في الحظيرة الوطنية جرجرة ،لينجحوا في اكتشاف عظام تعود الى قرون بعيدة و هي عظام لدب اطلسي يزن حوالي 15 كلغ.

وتتألف من جمجمة مع أسنان جيدة، و ضلوع و عظم الفخذ، الذقن، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العظم الصغيرة الأخرى.

ويعتبر هذا الاكتشاف كبير في المجال العلمي سواء المحلي والدولي و هو ما يمكن أن يحول هذه المنطقة إلى محطة أنظار الباحثين مستقبلا ما يستوجب الحفاظ عليها كتراث طبيعي و علمي أضيف اليها بعد هذا الاكتشاف .