اكتشاف ديدان في دماغ رجل بعد تناوله لحم خنزير

في الولايات المتحدة، عانى أحد سكان فلوريدا من الصداع النصفي المتكرر لفترة طويلة. حيث كشف التصوير الطبي لدماغه عن وجود طفيليات.

ي يوم الخميس 7 مارس، تم الإبلاغ عن حالة مثيرة للاهتمام في المجلة الأمريكية لتقارير الحالة.

وتعود الحقائق إلى 8 نوفمبر 2023، عندما عرض رجل يبلغ من العمر 52 عاما نفسه على الأطباء. في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

لقد صرح في البداية ببساطة أنه كان يعاني من الصداع النصفي المزمن لمدة 4 أشهر.

وكما أوضح الأطباء في تقريرهم، فقد تقرر إجراء سلسلة من الاختبارات لمعرفة أصل هذه الأمراض.

وأظهرت عمليات المسح وجود كيسين في دماغه تحتويان على يرقات الدودة الشريطية. وهي دودة يمكن أن يصل طولها إلى 4 إلى 8 أمتار عند البلوغ.

ولاحظ الأطباء أنه “عند استجواب المريض، نفى تناول الأطعمة النيئة. لكنه اعترف بأنه كان معتادًا على تناول لحم الخنزير المقدد طوال معظم حياته”.

ولذلك فإن تشخيصهم لسبب الإصابة يرتبط باستهلاك لحم الخنزير النيئ، وهو طعام معروف بأنه يسبب داء الكيسات المذنب العصبي. وهو عدوى الجهاز العصبي المركزي عن طريق اليرقات أو الديدان.

كما يتم الإبلاغ عن عدة مئات أو حتى آلاف الحالات كل عام في الولايات المتحدة، وفقًا للسلطات الصحية.