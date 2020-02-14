اكتشاف رفاة 5 شهداء في مكان مهجور بالسبعبن بتبارت

تم أمس الخميس، نقل 5 رفاة لشهداء عثر على قبورهم في مكان مهجور ببلدية السبعبن بتيارت.

قال عبد العزيز رداس عضو المجلس الوطني لمنظنة ابناء المجاهدين ، أن رفاة الشهداء تم اكتشافهم من طرف أحد رفقائهم الذي حضر دفنهم في 16 اكتوبر 1961 بعد ان غارت عليهم طائرة المستعمر الفرنسي.

وتم دفنهم حينها في قبر واحد في المكان المسمى عين الكحلة ببلدية السبعبن، أين تم استخراج رفانهم أمس الخميس بعد ان دل على مكانهم احد رفقائهم الذي شارك مراسبم دفنهم حينها.

وقد حضر كل من الأمين الولائي لمنظنة المجاهدين الحاج جلول شطاح الذي قال في إتصال مع “النهار” أن الشهداء سيتم إعادة دفنهم في 18 من فيفري تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد.

مضيفا أن رفاة الشهداء حسب الشهود تعود إلى الشهيد عبد الكريم الغليزاني وسي الهاشمي البوسعادي ونمار امحمد المدعو سي سرحان والشهيد ماشو امحمد المدعو سي يوسف والشهيد زفان عابد المدعو عابد ااموسطاش.

مضيفا ان الأسرة الثورية و بالتنسيق مع السلطات الولائية تقوم بالنحضير للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية لاستمرار ربط جيل الاستقلال بجيل الثورة