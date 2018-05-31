اكتشاف رفات شهيدين ببرج بن يونس في الوادي

أخبار الجزائر
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اكتشاف رفات شهيدين ببرج بن يونس في الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

تم اكتشاف هياكل عظمية اثناء ورشة حفر بجرافات بالمكان المسمى برج بن يونس بمنطقة الشكشاك غرب بلدية بن قشة بالوادي.

وتم على اثرها توقيف الاشغال وتعليقها الى اشعار اخر ريثما يتم انتشال الهياكل العظمية.

كما اكدت مصادر مقربة للنهار والعارفين بالمنطقة ان الهياكل العظمية لشخصين.

اكدوا انها الشهيدان مصباحي عبدالله ومرافقه كانوا بالسجن المتوجد بالجهة.

حسب عدد من كبار السن والعافرين بالصحراء ولم يتم تحويلهم الى مقبرة الشهداء وتركمهم في ذات المكان.

ولاتزال التحقيقات جارية من مصالح الدرك الوطني لتحديد هوية الرفات.

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