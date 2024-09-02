اكتشاف طبي لتشخيص سرطان البروستات في 15 دقيقة

توصل فريق من الباحثين إلى تحقيق اكتشاف طبي يمكن من تشخيص سرطان البروستات خلال 15 دقيقة.

واستخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل الهياكل الشبيهة بالبلورات في الدم المجفف. بحثا عن علامات سرطان البروستات.

كما حلل الباحثون 108 عينات دم من متطوعين أصحاء ورجال مصابين بسرطان البروستات. وفحصوا هياكل بروتين الدم باستخدام تقنية تعرف بـ”إعادة بناء الصورة القائمة على الاستقطاب”.

حيث ركزوا على كيفية تغيير هذه البروتينات لشكلها ثلاثي الأبعاد وتجمعها معا في المراحل المبكرة من المرض، مع إجراء تحليل مفصل.

ووفقا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، فإن العملية تستغرق برمتها 15 دقيقة فقط.

وبلغت دقة الاختبار في التجارب الأولى نحو 90%، مع “إمكانات هائلة لإحداث ثورة في تشخيص السرطان”.

وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، المُعد الرئيس من معهد تقنيات الفوتون بجامعة أستون في برمنغهام: ”يفتح هذا الاختراع آفاقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته. ويمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في علم الأورام”.