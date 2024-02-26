اكتشاف عقار فعال للوقاية من الحساسية الغذائية

كشفت دراسة نشرت يوم أمس الأحد أن عقار Xolair، وهو دواء معروف بالفعل ويستخدم لعلاج الربو. فعال في الوقاية من الحساسية المرتبطة بالعديد من الأطعمة.

وأجازت وكالة الأدوية الأمريكية (FDA) هذا العلاج في 16 فيفري لهذا الاستخدام المحدد وللبالغين. والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، في وقت تتزايد فيه الحساسية الغذائية في البلاد.

وشهد المرضى المشاركون في الدراسة الذين استفادوا من العلاج، وجميعهم أطفال يعانون من الحساسية. زيادة كبيرة في تحملهم للمنتجات الغذائية مثل الفول السوداني وجوز الأشجار والبيض والحليب والقمح، حسبما كشفت مجلة نيو إنجلاند الطبية.

وتظهر هذه النتائج أن مثل هذا العلاج “يمكن أن يقلل بشكل كبير من حدوث ردود الفعل التحسسية. تجاه العديد من الأطعمة في حالة التعرض العرضي”. كما قال روبرت وود، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي صادر عن روك.

أوماليزوماب، الاسم العلمي لـ Xolair، هو جسم مضاد وحيد النسيلة يمنع عمل الأجسام المضادة التي تسبب الحساسية.

وفي نهاية فترة الحقن المنتظمة التي امتدت من 16 إلى 20 أسبوعًا، تحمل 67% من المرضى الذين تلقوا أوماليزوماب بالفعل. على سبيل المثال، جرعة قدرها 600 ملجم من الفول السوداني، مقارنة بـ 7% فقط من المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي.

وشملت الدراسة، التي مولتها وزارة الصحة الأمريكية، حوالي 177 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عامًا.

إذا كانت هذه النتائج مشجعة، فلا ينبغي أن تشير إلى أن المستفيدين يمكن أن يستأنفوا استهلاك المواد المسببة للحساسية. كما تصر إدارة الغذاء والدواء، فالهدف هو فقط تقليل التفاعل في حالة الابتلاع العرضي.

وتشير إلى أن دواء Xolair يعتبر آمنًا، وتتمثل الآثار الجانبية الرئيسية المرتبطة به في الحمى والتفاعل في موقع الحقن.