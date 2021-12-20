اكتشاف علاقة بين أوميكرون وفيروس مختبري

اعتبر علماء معهد علم الوراثة وعلم الأحياء التنموي التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أنه من غير الممكن حصول هذه التغيرات في متحور “أوميكرون” في الإنسان فقط.

ورجع العلماء، أنه ولحصول هذا العدد الكبير من المتغيرات في متحور “أوميكرون” كان عليه أولا القفز من الإنسان إلى الفئران ومن ثم العودة إلى الإنسان.

وأورد البروفيسور قسطنطين كروتوفسكي من قسم علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في جامعة سيبيريا الفدرالية، وجامعة غوتنغن الألمانية، في حديث لصحيفة “إزفستيا”: “قدم العلماء في المقال دليلاً مقنعًا على أن أوميكرون عمل قفزة مزدوجة”.

كما أشار العلماء الصينيون إلى متغيرين في متحور “أوميكرون” غير موجودين في سلالات الفيروس التاجي المستجد السابقة.

وذكر العلماء أن “Q493R и Q498R موجودة فقط في متحور أوميكرون. تزيد من قوة الارتباط مع مستقبلات ACE2 التي سبق أن اكتشفت في متغيرات SARS-CoV-2 المتكيفة مع الفئران”.

والفيروسات المعدلة، هي فيروسات خاصة تنشأ في المختبرات، يمكنها إصابة الفئران.

ويبدو أن العلماء استخدموا علم الطفرات الموجهة في تغيير فيروس SARS-CoV-2 البشري.

أي أن العلماء أخذوا SARS-CoV-2 العادي ونقلوه مع خلايا بشرية إلى الفئران، مع زيادة عدواه تدريجيا.

هذا وانتشرت سلالة أوميكرون في عدة بلدان منذ ظهوره الأول في جنوب إفريقيا.

كما أن الجزائر كانت قد أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون، يوم 14 ديسمبر. ويتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

كما ينتشر أوميكرون بسرعة هائلة في أوروبا حيث يُتوقع أن تصير النسخة المهيمنة بحلول منتصف جانفي، بحسب المفوضية الأوروبية.

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