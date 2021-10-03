اكتشاف كأس العرب سيُجري التجارب في كبير “الليغا”
بقلم حواز عبد النور
كشف موقع “ديزاد فووت” أن اكتشاف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة عمر محمد رفيق سيُجري التجارب في كبير الليغا.
لاعب أكاديمية الفاف وصاحب ال17 عاما الذي تألق في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما التي أُقيمت بمصر سيجري التجارب في فريق إشبيلية الإسباني.
وستنطلق التجارب يوم الأربعاء ال13 أكتوبر المُقبل على أمل أن يُحقق اكتشاف الخضر حلمه بالاحتراف في القارة العجوز.
Omar Mohamed Rafik (MO), Bouzahzah (DC) Zaoui (DD) et Keroum (MDC) joueurs de l’AC FAF et internationaux U17 vont faire des essais en Espagne à partir de mercredi 13/10 aux clubs du FC Seville/Villareal/Elche/Espagnol Barcelone
On leur souhaite bonne chance ! pic.twitter.com/TGzJyP4pO6
— Dji DBA (@DEBBA_DJI) October 3, 2021
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