اكتشاف كأس العرب محل اهتمام غلطة سراي

صنع لاعب المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة محمد رفيق عمر الحدث في منافسة كأس العرب للمُنتخبات التي أُقيمت بمصر وعرفت وصول الخضر للنهائي.

وفقا لوسائل إعلام تركية فإن فريق غلطة سراي التركي الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي يُتابع لاعب أكاديمية الفاف بخميس مليانة.

وأضاف موقع “فوتوسبور” التركي أن اسم محمد رفيق عمر وضع كتعزيز مُحتمل لهجوم الفريق الأصفر والأحمر الموسم المُقبل.